Cade tra le siepi, il cane dà l’allarme. Salvata 77enne

Anziana porta a spasso il cane ma cade in un fosso e non riesce più a rialzarsi. La bestiolina corre a cercare aiuto e grazie a due passanti e alla polizia la donna viene trovata e salvata. È finita bene la disavventura vissuta mercoledì sera da una 80enne, nel quartiere delle Palombare. Prima di cena l’anziana era uscita per portare il suo cagnolino a fare una passeggiata. Una abitudine quotidiana per la donna. La figlia, che l’attendeva nell’abitazione, si è preoccupata perché la madre non era rientrata al solito orario. L’80enne faceva sempre un breve giro e tornava casa così vedendola tardare ha chiamato la polizia per segnalare la scomparsa della madre. Una pattuglia ha raggiunto il quartiere iniziando le ricerche, setacciando tutte le strade, grazie anche alla descrizione fornita dalla figlia. Dopo diverso tempo l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un passante che li ha chiamati. L’uomo aveva al guinzaglio proprio il cagnolino della donna e ha riferito loro di averlo trovato vicino all’area verde del campo Conti. Gli agenti hanno raggiunto la zona è hanno trovato un altro passante che ha detto di aver visto l’anziana in difficoltà. Era caduta in un punto scosceso, in mezzo alla vegetazione e non riusciva più ad alzarsi, ma fortunatamente le sue condizioni di salute erano buone. L’anziana è rimasta sempre cosciente. Una ambulanza della Croce Gialla ha portato la donna in ospedale per le cure. Il cagnolino è stato affidato ai familiari dell’anziana che nel frattempo erano stati avvisati del ritrovamento della donna.