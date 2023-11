Cade ultraleggero nel greto del fiume Cesano, passeggeri sopravvissuti: ecco cosa è successo

Ancona, 8 novembre 2023 – Dramma oggi, pochi minuti dopo le 12, nei cieli della provincia di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti a Monterado di Trecastelli (Ancona)per soccorrere due persone che viaggiavano a bordo di un aereo ultraleggero precipitato nel greto del fiume Cesano.

L'ultraleggero precipitato nel greto del fiume Cesano: così si sono salvati i passeggeri

L’allarme è scattato immediatamente e gli uomini dei vigili del fuoco si sono precipitati sul posto collaborando con i sanitari del 118 per liberare uno dei due occupanti dai rottami del velivolo mentre l’altro era uscito in autonomia. Sul posto l’eliambulanza, per il trasporto delle persone all’ospedale regionale di Ancona, carabinieri e polizia Locale.

Pilota e passeggero sono salvi, ma quello trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona: versa in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri stanno effettuando le indagini e stanno cercando di capire le motivazioni dell'incidente. L’ultraleggero che era partito da Cesano di Senigallia (Ancona) ed è precipitato poco distante in zona Monterado di Trecastelli, ha perso improvvisamente quota, alcuni automobilisti lo hanno visto volare molto basso) e forse il pilota ha tentato un atterraggio d'emergenza vicino al fiume Cesano, in un'area in secca.

Uno dei due passeggeri è stato sbalzato fuori e l'altro è rimasto in parte sotto la carlinga, tra la vegetazione, ed è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale