Cade un cornicione: passante resta ferito

Cade un pezzo di cornicione, paura in via Mastai. L’incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le dieci, mentre il centro storico era molto affollato per via del mercato settimanale. Un passante, colpito è rimasto ferito ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei sanitari che, dopo un primo accertamento hanno trasferito l’uomo all’ospedale di Senigallia. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Non è la prima volta che cade un pezzo di cornicione in via Mastai, era accaduto anche la scorsa estate, ma nessuno era fortunatamente rimasto ferito. Gli ultimi interventi per dei cornicioni pericolanti sono stati fatti in largo Boito e qualche settimana fa in via Cavallotti, sempre di giovedì, durante il mercato settimanale. In precedenza altri interventi erano stati necessari in via Portici Ercolani, via Perilli e in via Bixio, dove un’area è ancora transennata a causa di un tetto pericolante appartenente a un’abitazione da demolire.