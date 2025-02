Cadono calcinacci dal ponte della Statale

Paura lungo la statale ieri mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina poco dopo le 10,30, per rimuovere alcune parti pericolanti che si erano staccate dal ponte presente sulla SS16, nei pressi del bivio per Roma.

Per portare a termine l’intervento, la squadra ha dovuto utilizzare l’ausilio di un’autoscala per ripulire il ponte dagli elementi a rischio ed evitare così che altri potessero continuare a cadere. Per tutta la durata dell’intervento, in cui è stato presente anche il personale dell’Anas che si è occupato della gestione della viabilità, il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico. Nessun coinvolgimento delle auto in transito: i pezzi pericolanti, se non rimossi tempestivamente, avrebbero potuto causare seri danni a vetture e persone. Un episodio che fa riesplodere la polemica legata alla sicurezza delle strade.

La viabilità è stata rallentata causando anche code in alcuni tratti durante la chiusura. Dopo l’intervento il tratto è stato regolarmente riaperto al transito.