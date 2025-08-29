Cadono calcinacci dalla facciata del Roma & Pace: transennato

Piccoli cedimenti dalla facciata dello storico hotel Roma&Pace, il Comune transenna il marciapiede sottostante in attesa di un intervento di manutenzione.

L’episodio è successo l’altro ieri quando alcune parti in muratura dell’edificio, chiuso e abbandonato da una quindicina d’anni, sono cadute a terra sul marciapiede sul lato di via Leopardi. Non è chiaro se i frammenti deteriorati caduti dall’alto abbiano provocato danni a cose, in particolare alle auto parcheggiate lungo la strada che collega corso Stamira a corso Garibaldi, o a persone. Sta di fatto che una segnalazione è stata fatta ai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza le parti più ammalorate da dove si sono verificati i distacchi, e quindi al personale tecnico del Comune che ha provveduto a transennare l’area. Le recinzioni in legno sono state messe a terra dal vecchio ingresso del ristorante, anch’esso chiuso, che confina con l’ingresso posteriore del Caffè Garibaldi, fino quasi all’angolo con corso Stamira. Chiuso al transito pedonale il tratto di marciapiede, in passato più volte ostacolato dalle condizioni di degrado e di abbandono dell’edificio. Ora toccherà alla proprietà dell’immobile effettuare la manutenzione. L’ex Hotel Roma&Pace passerà a breve all’imprenditore anconetano Alberto Rossi che alcuni mesi ha siglato il contratto preliminare d’acquisto dell’immobile dopo un accordo con la proprietà, divisa in una trentina di voci. Nel giro dei prossimi mesi dovrebbe essere siglato il passaggio definitivo a Rossi che a quel punto avvierà i lavori di recupero, risolvendo dunque anche la questione delle manutenzioni legate all’abbandono.