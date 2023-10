Cadono calcinacci, vicolo transennato

Nuovo distacco di intonaco nel salotto buono. I vigili del fuoco del distaccamento jesino sono dovuti intervenire domenica pomeriggio, poco dopo le 19, per mettere in sicurezza un tratto di vicolo Fiorenzuola, poco distante da piazza Indipendenza e dalla residenza municipale. Alcuni residenti e passanti hanno segnalato il distacco di alcune parti in muratura dal cornicione di un palazzo, ad almeno 7 metri di altezza. A terra i detriti erano evidenti e non di ridotte dimensioni. Fortunatamente nessuno è stato colpito dai calcinacci e i vigili del fuoco in poco tempo hanno provveduto alla messa in sicurezza, transennando l’area. Una volta rimosse le parti pericolanti, è stato riaperto il transito pedonale anche grazie all’ausilio della polizia locale e del tecnico comunale intervenuti. Il tratto di vicolo Fiorenzuola resta però transitabile solo per i residenti del palazzo sino alla completa messa in sicurezza, che dovrà essere effettuata dal proprietario dell’edificio. Sono diverse, specie lungo corso Matteotti, le zone transitate per distacchi analoghi dovuti alle mancate manutenzioni di vari palazzi storici.