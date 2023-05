Cadono due pini in centro, uno finisce nel Misa Anche il sindaco sul posto

Due pini sono caduti ieri poco dopo le 18 in via Rossini a Senigallia, a pochi passi dal cantiere per allestire la passerella ciclopedonale aperto giovedì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Sul posto anche il sindaco, che ha dato l’ordine di rimuovere l’albero e gli uomini della protezione civile. "L’area rimarrà transennata fino a conclusione delle operazioni che richiederanno diverse ore – ha spiegato il primo cittadino – uno dei due ha la chioma nell’alveo ed è rimasto appoggiato al muretto dell’argine". Nei giorni scorsi erano state diverse le polemiche per l’abbattimento di due pini per consentire l’allestimento del cantiere necessario per avviare i lavori del posizionamento della passerella ciclopedonale che andrà a sostituire il ponte Garibali inagibile dopo l’alluvione del 15 giugno 2022.