Cadono pezzi dal viadotto: danni. Sfondato il parabrezza di un furgone. Chiuso il parcheggio di Vallemiano

Ieri mattina il proprietario di un furgone bianco, parcheggiato sotto al viadotto della Ricostruzione, nell’area davanti alla piscina di Vallemiano, ha trovato una brutta sorpresa: il parabrezza del suo automezzo, infatti, era stato seriamente danneggiato dalla caduta di un pezzo di intonaco. A terra ce n’erano diversi, di pezzi, di fianco al mezzo, parti che probabilmente si sono distaccate dalla parte inferiore del cavalcavia. Che in quel punto è molto alto, di qui il danno alla vettura. E, di conseguenza, l’avvio della messa in sicurezza dell’area, in vista del lavori di manutenzione di tutta la struttura che ha oltre settant’anni. Già nel 2018, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, anche il viadotto della Ricostruzione, al pari di altre porzioni dell’asse e altri ponti, era stato attentamente verificato, perché in passato era già accaduto che perdesse pezzi. L’intervento di manutenzione era dunque in programma, ma l’episodio di ieri mattina ha accelerato i tempi.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune, che hanno provveduto a delimitare tutto il parcheggio sotto al viadotto con il nastro bianco e rosso, nell’attesa che i proprietari delle auto parcheggiate, grazie anche alla segnalazione diffusa dal Comune sulla sua pagina Facebook "Informacittà", rimuovessero i mezzi dall’area che ora resterà interdetta fino al completamento dei lavori di manutenzione. Il mezzo colpito dal pezzo d’intonaco era parcheggiato proprio di fronte all’ingresso della piscina, ma l’area interessata da possibili distaccamenti di altro intonaco e attualmente off limits è tutta quella sotto al cavalcavia. Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore Stefano Tombolini: "L’amministrazione comunale – ha spiegato – cosciente della necessità manutentiva del viadotto della ricostruzione, nel bilancio del corrente anno ha previsto l’assunzione di un mutuo di 300mila euro per le opere di messa in sicurezza della struttura. Inoltre gli uffici stanno operando con i fondi della messa in sicurezza Imu-Tasi, al fine di garantire un intervento immediato, reso necessario dal recentissimo accadimento. Dovremo temporaneamente ridurre la fruizione delle aree sottostanti il viadotto della Ricostruzione, oggi adibite a parcheggio, per poter operare immediatamente per l’eliminazione degli elementi soggetti a possibile distacco. Questa amministrazione cercherà di mettere mano in maniera significativa alla manutenzione di una struttura che risale al 1950 e che non ha mai subito alcun intervento manutentivo".

Giuseppe Poli