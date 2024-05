Caduti della polizia, la messa ad Arcevia

Ieri mattina, nell’abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Arcevia, si è svolta come ogni anno la cerimonia religiosa dedicata a San Michele Arcangelo, officiata dall’assistente spirituale della questura di Pesaro e Urbino, don Walter Galanti. L’evento, organizzato dal presidente della sezione di Ancona dell’Associazione nazionale della polizia di Stato (Anps), Giovanni Aguzzi, ha visto la partecipazione di Alfredo Angelo Marra, consigliere nazionale delegato Marche, nonché presidente della sezione di Pesaro, e dei presidenti delle sezioni Anps di Senigallia, con Mario Iacobone di Ascoli, Dario Romoli di Civitanova, Tommaso Galeone di Perugia, Floriano Fiorucci di Urbino e Umberto Sciamanna. Hanno partecipato all’evento anche il commissario capo Angelo Sebastianelli, in rappresentanza del questore Cesare Capocasa, il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli, nonché numerosi soci dell’Anps e loro familiari. "Sin dall’inaugurazione del predetto sito l’Anps ha sempre onorato, con la propria partecipazione, la cerimonia religiosa dedicata ai caduti della polizia di Stato nel giorno 8 maggio, data della prima apparizione del santo", spiega l’Anps in un comunicato.