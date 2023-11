Caduti di Nassiriya: scontro per l’intitolazione

Tensione in aula, lunedì, durante il voto sull’intitolazione di una via o di una piazza falconarese ai Caduti di Nassiriya proposta dalla maggioranza.

"La minoranza se n’è andata voltando le spalle allo Stato", l’accusa. "Falso. Eravamo d’accordo, ma la decisione non spetta al Consiglio", la replica.

Dopo la discussione soltanto i consiglieri pro Signorini hanno dato via libera alla mozione di Ivano Astolfi (Falconara in Movimento), mentre Annavittoria Banzi, Loredana Pettinelli, Francesco Mancinelli (Pd) e Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara) sono usciti. "L’atteggiamento dell’opposizione è stato uno schiaffo vero e proprio alle nostre forze armate, a quanti con il loro sacrificio hanno dato lustro alla nostra patria – il commento della già consigliera di Fim e oggi presidente dell’Assemblea Vincenza De Luca -. I consiglieri che hanno abbandonato l’aula hanno voltato le spalle ai nostri caduti, hanno trasformato in un mero show politico quella che era l’intenzione di rendere onore a uomini che hanno sacrificato la vita nell’esercizio delle loro funzioni".

Non sono tardate le reazioni degli ex candidati sindaci, Banzi e Baldassini: "Al solito le scelte dell’opposizione vengono strumentalizzate e valutate arbitrariamente. Erano chiare le nostre premesse che ci vedevano d’accordo all’intitolazione di una via o di una piazza ai Caduti di Nassiriya per mantenerne vivo il loro ricordo, convinti che la storia non si debba mai cancellare. Ma la competenza nella toponomastica è della Giunta, quindi è "ultroneo" parlarne in Consiglio". Baldassini ha citato il caso dell’intitolazione di via Zelinda Ballarini Formica, levatrice falconarese durante le guerre mondiali, al posto di Arturo Donaggio, neuropsichiatra tra i firmatari del Manifesto della Razza. Allora, due anni fa, bastarono una delibera di Giunta e la successiva comunicazione agli Enti sovraordinati.