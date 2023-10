"Cag, un progetto dirigista e autoritario"

Riapertura del Cag, dall’opposizione Lorenzo Armezzani (Fabriano Progressista) attacca: "Si tratta di un progetto dirigista e autoritario. L’assessore Andrea Giombi è un allergico ai tavoli di lavoro. Chi siederà in quella stanza? Considerata l’allergia della Giunta e dell’assessore in particolare al confronto, immagino in pochi". Il riferimento è all’ordine del giorno approvato dall’ultimo Consiglio su proposta di Fabriano progressista, documento che rimarca Armezzani "impegna la Giunta a convocare il tavolo di lavoro delle politiche giovanili e coinvolgere i ragazzi tramite i consigli di Istituto, le associazioni che ruotano attorno al Cag e si rivolgono ai giovani, comprese quelle sportive. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità con un emendamento della maggioranza. I consiglieri di maggioranza ora avranno il loro bel da fare per cercare di dare attuazione a un atto di indirizzo che hanno emendato e votato: hanno voluto lodevolmente allargare la platea dei membri del tavolo ma adesso devono far cambiare rotta a un assessore che ignora le indicazioni del Consiglio. Infatti, subito dopo il voto del Consiglio la presentazione del progetto educativo e di aggregazione ‘stanza dei bottoni’".