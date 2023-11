Cagnolina assalita dai lupi: salvata Ariel

Questione di attimi. Quelli che hanno separato da morte certa una cagnolina assalita dai lupi e che invece può dirsi letteralmente miracolata. "C’è mancato poco. Ma oggi la nostra Ariel è finalmente a casa e fuori pericolo. La sua ripartenza senza una zampa non sarà semplice, ma supererà anche questa".

La voce di chi racconta, con emozione purissima, è quella di Eleni Bonci, giovane residente alla Grancetta, al confine tra Chiaravalle, Camerata e Falconara.

La sua cagnolina, sabato 21 ottobre, è finita tra le fauci di uno o più lupi che, nonostante l’imponente recinzione di casa, sarebbero riusciti a scavalcarla per poi accedere al giardino privato e ad assalire i cani della famiglia.

"Ne abbiamo tre. Un Amstaff di sei anni, Skyla. Un Corso di quattro, Ragnar. E poi c’è Ariel, una meticcia di dieci anni, che peraltro è cieca", racconta la ragazza. È accaduto tutto in un lampo. "Io non mi trovavo a casa. C’era soltanto mio zio, che attorno alle 19.30 ha sentito dei lamenti ed è sceso in cortile, vedendo che le due cagnette, Skyla e Ariel erano state sbranate, mentre il Corso non aveva subito nulla". Da lì, tuttavia, è iniziato un calvario per i Bonci. "Le abbiamo portate d’urgenza dal veterinario. Se Skyla presentava dei morsi superficiali, soltanto sulla schiena, forse proprio per difendere l’altra cagnolina, Ariel era rimasta vittima di importanti lesioni, compatibili con l’aggressione di un lupo. I veterinari l’hanno subito operata e siamo commossi nel poter dire che è salva e ancora tra noi".

Si diceva, la cagnetta è già cieca per una malattia e da adesso, purtroppo, anche orfana di una zampetta amputata dopo l’assalto dei selvatici. Ma in quanto a forza di rialzarsi, Ariel non è seconda a nessuno. "Voglio ringraziare il personale delle Clinica veterinaria Carotti, Giardinieri e Francella che hanno trattato Ariel come se fosse la loro. Gli hanno dato la vita, senza il loro intervento non sarebbe viva". Eleni ha raccontato la sua storia sui social, mettendo in guardia dalla presenza dei lupi: "Non abbiamo nulla contro di loro, ci mancherebbe. È natura – garantisce -. Ma è importante che le persone sappiano come difendere i loro animali, perché nel nostro caso neppure un’adeguata recinzione è stata sufficiente. Purtroppo si sono verificati degli episodi simili a distanza di due giorni da quello che ci ha visti coinvolti, mentre qualche tempo fa un maremmano è stato assalito in via del Tesoro, a Falconara. Fate attenzione. Soprattutto nel tenere all’aperto, quando è buio, i vostri cani", il monito. Un monito che, almeno per la sua Ariel, profuma di vita: "Che fosse forte lo sapevamo, ma stavolta si è davvero superata".

