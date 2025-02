Cagnolina legata alla catena e senza cibo

Legata ad una catena, in un terreno di via Filonzi, alla Baraccola, senza acqua e senza cibo. Così era stata trovata una cagnolina di piccola taglia, di nome Peggy, malnutrita e tenuta in cattive condizioni secondo alcuni animalisti che avevano segnalato il caso direttamente all’Asur per chiedere un intervento urgente per salvare la bestiola. Era il 5 novembre del 2020 e un mese prima, nel luogo dove era stato trovato l’animale, era stato fatto un sequestro da parte dei carabinieri del Noe per la presenza di una discarica abusiva. La zona era stata posta sotto sequestro, era stata fatta sgomberare perché ci viveva un senzatetto di origine bosniaca, in una roulotte con le ruote. Il bosniaco, 69 anni, era il proprietario della cagnolina (aveva il microchip) che è finito a processo per maltrattamenti di animale.

Ieri mattina, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, sono stati sentiti un carabiniere del Noe che aveva fatto l’accertamento e due amici dell’imputato, difeso dall’avvocato Paolo Cognini. Il militare ha raccontato il sopralluogo fatto. "Era stata la funzionaria dell’Asur a farci recare in zona – ha riferito il carabiniere – ero insieme a delle volontarie di due gruppi animalisti ed effettivamente abbiamo trovato un cagnolino legato alla catena di circa due metri. I volontari dicevano che era magro e denutrito. Non è stato semplice prenderlo perché non si faceva avvicinare. L’ho portato al servizio veterinario, addosso non aveva lesioni". Il carabiniere ha detto che c’era una cuccia di plastica vicino ma senza una copertura. L’animale è stato poi affidato al canile di Candia. In aula ieri sono stati sentiti anche due amici dell’imputato e hanno detto di aver visto la cagnolina sempre in forma e ben tenuta. Prossima udienza il 15 ottobre.

