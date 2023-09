Cagnolina sbranata da un lupo vicino al cancello. Continuano gli avvistamenti sulle colline

Cane sbranato dai lupi a Scapezzano, due anni fa il proprietario era riuscito a salvarlo. Continuano gli avvistamenti di lupi sulle colline senigalliesi, lupi che in alcune occasioni si erano spinti fino al centro, in alcuni casi erano stati avvistati anche vicino all’ospedale. Gli esemplari avvistati corrispondono in tutte le sembianze ai lupi: un anno fa uno era stato trovato senza vita, forse investito, sul ciglio della provinciale corinaldese. Domenica la cagnolina di un residente della frazione è stata sbranata a dieci metri dalle mura del cancello. Il lupo l’ha mangiata lasciando i resti per poi allontanarsi. Una cagnolina che era sempre insieme al proprietario, lo seguiva sul trattore, sulla mietitrebbia e in tutti i lavori agricoli che l’uomo svolge nel suo appezzamento di terra. Gli è bastato allontanarsi di qualche metro di notte per diventare un’appetibile preda ed essere sbranata. Gli avvistamenti di lupi vengono segnalati costantemente sui social network, dove c’è ancora chi non crede che si tratti di lupi. E dire che un anno fa, un altro cane sbranato da un lupo era stato portato tempestivamente in una clinica veterinaria della città dove lo stesso veterinario, dopo avergli salvato la vita, aveva consigliato al proprietario di tenere il cane in casa, assicurando che il morso era quello di un lupo.