"Cagnolina sparita, sono disperata Aiutatemi a ritrovare la mia Kima"

"Sono disperata, aiutatemi a ritrovare la mia Kima. Lei è come una di casa e manca da quasi 20 giorni. Non può essere svanita nel nulla", A lanciare un appello accorto è Milva Marcelloni che il 6 marzo non ha più trovato la sua cagnolina meticcia di nove anni nel giardin di casa a Piandelmedico, poco distante dalla centrale del latte (TreValli). "A questo punto – aggiunge la proprietaria – temo le possa essere accaduto qualcosa o che qualcuno l’abbia presa. L’ho cercata in lungo e largo nei campi, in tutta la zona – spiega Milva Marcelloni al Carlino – lei anche se si allontana per un’oretta poi torna sempre a casa. È molto buona e temo sia stata presa da qualcuno. Non ha il collare ma è microchippata, spero davvero che qualcuno possa averla vista perché lei è un membro della famiglia, ci sono legatissima. Era arrivata una segnalazione da Chiaravalle di qualcuno che l’avrebbe vista là ma non ho più avuto riscontri purtroppo". Kima è un cane incrociato con il Rottweiler femmina, molto docile e registrata all’anagrafe canina. Chiunque l’avesse avvistata può contattare i volontari dell’associazione Biagio’s Group al numero 0719256386 o la proprietaria al 3319415767.