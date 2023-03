Cala il sipario sul Carnevale: tutti i premiati

Alle ‘Bees ‘n Roses’ l’edizione 2023 de ‘La città di Carnevale’ per la categoria gruppi mascherati. Premi anche per ‘Joker & Harley Quinn’ e ‘It’ che invece hanno trionfato nella categoria coppie mascherate. A consegnare i riconoscimenti è stato il sindaco Stefania Signorini, che ha anche conferito un premio agli studenti delle scuole Da Vinci, Marconi e Aquilone e i nidi Aquilone, La Sirenetta e Snoopy. Un premio speciale è andato al Centro diurno Sì e al Centro Coser, per il gruppo mascherato ‘Sì, viaggiare’. Tante le maschere proposte dalle scuole, da Alice nel paese delle meraviglie a La carica dei 101, da L’arcobaleno a La Pace. La festa di carnevale organizzata ieri dal Comune di Falconara in collaborazione con la Pro loco Falconamare e il gruppo di commercianti I Love Shopping è proseguita fino alle prime ore della serata ed ha visto il centro città riempirsi di persone che hanno ammirato i carri allegorici arrivati da Montemarciano e Chiaravalle, i gruppi mascherati delle scuole e dei cittadini. Positive anche le note per il commercio cittadino, con gli esercizi di somministrazione, bar e locali che hanno lavorato e attirato molti clienti. La partecipazione attiva di tanti titolari dei negozi falconaresi ha permesso agli organizzatori del Carnevale di mettere in palio dei buoni spesa, poi consegnati ai vincitori mascherati. Di fatto il centro è rimasto bloccato al traffico per diverse ore, visto il divieto di sosta e circolazione in alcune strade del centro fino alle 20, con inevitabili disagi per i residenti che ugualmente – però – si sono goduti uno spettacolo di colori. Per molti una sorta di preview di Falcomics.