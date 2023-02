Calci e pugni alle auto in sosta: ubriaco ne danneggia una decina

Ubriaco danneggia le auto in sosta. È successo sabato notte, in corso Carlo Alberto. L’allarme è stato dato dai residenti che hanno visto un uomo scagliarsi contro i veicoli parcheggiati, distruggendo gli specchietti retrovisori e i lunotti posteriori. Il rumore dei vetri in frantumi hanno attirato i cittadini che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Una pattuglia delle volanti della polizia è andata sul posto. Le chiamate riferivano di un uomo in stato psicofisico alterato che mentre camminava inveiva contro le automobili. I richiedenti hanno fornito una descrizione del soggetto che stava mettendo in atto la sua condotta violenta dirigendosi verso la stazione. I poliziotti hanno visto i vetri infranti e sentiti alcuni passanti, che indicavano la direzione di fuga del soggetto verso il centro città, hanno iniziato le ricerche. Le volanti, arrivate all’intersecazione di corso Carlo Alberto con via De Gasperi, hanno intercettato il responsabile nella piazzola del parcheggio degli Archi. L’uomo cercava di allontanarsi velocemente alla vista degli agenti, ma è stato raggiunto e fermato. È stato identificato come un somalo di 28 anni, con vistose tracce ematiche in entrambe le mani. Portato in questura è stato chiamato il soccorso sanitario e medicato. Una decina le auto danneggiate. I proprietari potranno sporgere denuncia. Il somalo è stato denunciato per danneggiamenti.