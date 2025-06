Calci e pugni in piazza Pertini

Si azzuffano davanti all’ingresso del parcheggio Stamira, in piazza Pertini. E’ successo nel week end, in pieno centro. Durante la notte tra sabato e domenica un gruppo di stranieri, probabilmente ubriachi, hanno iniziato a litigare per futili motivi e poco dopo sono arrivati alle mani. Calci e pugni a raffica, uno di questo ha raggiunto uno dei facinorosi al volto mandandolo ko a terra. E’ stato chiamato il 112 e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla. Il ferito è stato portato in ospedale a Torrette. In piazza Pertini sono arrivati anche la polizia, i carabinieri e un mezzo dell’esercito.