Calcinacci dai palazzi e alberi caduti

Ore e ore di pioggia battente sulla città della carta: allagamenti, alberi e calcinacci caduti in strada.

Sono stati diversi gli interventi messi in campo dai vigili del fuoco dalla tarda mattinata fino al pomeriggio. La criticità maggiore si è registrata in via Dante, vicino alla sede del commissariato di polizia dove sono caduti calcinacci dal cornicione di un palazzo all’altezza del semaforo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia locale che hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada che dall’incrocio conduce al quartiere Santa Maria.

Ci sono volute alcune ore. I vigili del fuoco sono saliti con la gru fino all’estremità del palazzo per togliere le parti pericolanti e mettere in sicurezza la struttura.

Fortunatamente nel momento della caduta nessuno si è trovato a passare in zona.

Diverse le piante cadute in città per effetto del violento temporale e delle forti raffiche di vento, specie in alcune zone dove si sono verificati anche degli allagamenti. Non sono mancati danni alle vetture in sosta.

sa. fe.