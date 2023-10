Calcio: Mantova vuole i 3 Punti con l'Alessandria, Dimenticare la Caduta con Triestina

Il Mantova non vuole perdere tempo per cancellare le due sconfitte patite in campionato con la Triestina e in Coppa Italia con la Pro Patria (ricca di recriminazioni) e quindi anticipa la settima giornata ospitando alle 20.45 l’Alessandria. La squadra biancorossa, che ritrova dopo alcune giornate di stop per infortunio Monachello, non può assolutamente sottovalutare un avversario in cerca di riscatto.

Lu.Ma.