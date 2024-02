Calcio, Promozione: il Collegio di garanzia del Coni

La partita infinita va ripetuta. Questo è il verdetto del Collegio di garanzia del Coni, il terzo grado di giudizio, in merito alla gara di Promozione giocata a settembre tra Barbara Monserra e Fabriano Cerreto.

L’ Ilario Lorenzini avrebbe battuto i cartai con il risultato finale di 1-0, ma il finale è tutto da riscrivere.

Andando con ordine: nei minuti finali del match l’arbitro ha ammonito l’estremo difensore barbarese per aver trattenuto la sfera con le mani per più di 6 secondi. Il Fabriano Cerreto ha evidenziato che a quella decisione non è seguito il calcio di punizione indiretto in area. L’Ilario Lorenzini Barbara Monserra, attraverso le parole di mister Mancini, ha risposto mettendo in risalto l’errore di valutazione del direttore di gara. L’ arbitro, secondo il tecnico, invece di ammonire il portiere gialloblu avrebbe dovuto punire il precedente fallo di un attaccante fabrianese

In questi mesi la situazione è cambiata più volte. Inizialmente il giudice sportivo ha accolto il ricorso dei cartai, la corte d’appello, invece, si è espressa in favore dell’omologazione della gara. Alla fine il terzo grado di giudizio ha stabilito che il match deve essere rigiocato.

Il Fabriano Cerreto avrà dunque una seconda chance, un’opportunità che non capita così spesso nel mondo del calcio. Un’occasione d’oro per i cartai che avranno la possibilità di ampliare il proprio margine di vantaggio, una delusione cocente invece per i ragazzi di Mancini che vedono allontanarsi i playoff.

Ora si attende la data giusta per rigiocare la partita e mettere la parola fine ad un conto aperto che solo il campo potrà risolvere.

