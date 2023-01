Caldaie riaccese nel condominio degli utenti morosi per 100mila euro

di Marina Verdenelli

Saldato parte del debito, si riaccende la caldaia nel maxi condominio di via Levi, a Collemarino. Da lunedì i termosifoni sono tornati caldi nel complesso popolare dove vivono circa 200 persone e di cui il Carlino si era occupato a dicembre raccontando su queste pagine le condizioni in cui dovevano vivere le famiglie che il riscaldamento lo hanno sempre pagato.

Per colpa infatti della maggior parte dei condomini, morosi per l’utenza del gas, con un debito di quasi 100mila euro accumulato nel tempo, ci avevano rimesso anche i residenti che erano in regola con la bolletta. Tra loro anche famiglie con disabili a carico, costrette a stare con i cappotti in casa o sotto le coperte per resistere al freddo. Prima di Natale Comune e Erap avevano saldato parte del conto del gas per far ripartire il riscaldamento in questi mesi invernali ma gli appartamenti, i giorni successivi, erano rimasti ancora al freddo. C’erano due tubi collegati alla caldaia che erano da riparare e il loro ripristino si è protratto fino alla festività della Befana tanto da scoraggiare di nuovo le famiglie sull’annunciata accensione del riscaldamento. L’impianto è in comune per tutti gli appartamenti. Due inquilini si erano rivolti anche ad un legale, l’avvocato Stefano Brugiapaglia, avviando una causa contro l’Erap e l’amministrazione del condominio perché non veniva riaccesa la caldaia. A queste se ne sono poi aggiunte altre sette di famiglie che chiedono l’autorizzazione a staccarsi dall’impianto centralizzato per avviare un impianto di riscaldamento autonomo in modo da non dipendere più dai condomini morosi. La causa è ancora in discussione ma il giudice, nei giorni scorsi, aveva ordinato l’immediata riaccensione della caldaia in comune perché stavano venendo meno le condizioni di buona salute di chi abita negli appartamenti. Le famiglie ora sono al caldo ma cosa accadrà quando si accumulerà altro debito? Procedere con impianti singoli sarebbe troppo oneroso per l’Erap che sta valutando la soluzione di tessere prepagate per evitare i distacchi. Il riscaldamento si pagherà prima di consumarlo.