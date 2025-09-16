Caldo e sole: "Qui l’estate non finisce mai"

Caldo e sole come in piena estate, ma la spiaggia di velluto è vuota. Quello appena trascorso è stato per molti chalet il week-end di chiusura della stagione balneare: ieri stabilimenti aperti, ma la gran parte dei bar degli chalet sono chiusi. "Come ogni anno con l’inizio delle scuole e delle attività sportive pomeridiane la spiaggia è vuota – spiega Francesco Clementi, titolare dei bagni ‘Baia del Porto’ e responsabile Cna balneari – noi continueremo fino a fine mese a garantire le attrezzature perché è giusto che gli stagionali, ma anche qualche turista estemporaneo, abbia la possibilità di godersi la spiaggia fuori stagione".

Il servizio di salvamento è terminato domenica 14 settembre a seguito di una deroga regionale che ha accorciato la presenza in spiaggia dei baywatch di una settimana: "Noi oggi (ieri) abbiamo aperto il bar alle 14, siamo qui dal mattino ma la spiaggia è praticamente deserta – prosegue Clementi – quello che serve se si vuole allungare la stagione degli stabilimenti sono ad esempio gli eventi sportivi, che portano gente in spiaggia. Chi viene per un convegno non va al mare e per noi tenere aperto e pagare il personale senza nessun cliente non ha senso".

La stagione balneare è legata alle condizioni meteorologiche: "Quest’anno la stagione è iniziata presto – afferma – abbiamo avuto un giugno bellissimo, noi cerchiamo di allungarla il più possibile: il prossimo week-end faremo il pranzo di fine stagione e poi ci sarà una festa, tutti i dj che hanno suonato l’estate si esibiranno qui da noi, abbiamo voluto farlo per i nostri clienti e per tutti coloro che ci scelgono e anche per questo noi cerchiamo di restare aperti e di dare il servizio fino all’ultimo".

Quello di destagionalizzare, è un obiettivo dell’amministrazione: "La parola destagionalizzazione non ci piace – spiega Simona Romagnoli, assessore al turismo – perché a Senigallia l’estate non finisce mai. Non c’è solo il cartellone degli eventi estivi, abbiamo un cartellone per ogni stagione, gli eventi ci sono sempre, in ogni periodo dell’anno e il mare in inverno è sicuramente un valore aggiunto a tutto quello che offre la nostra città. Questo weekend abbiamo avuto le finali nazionali del Cantagiro e i Campionati Italiani degli sbandieratori e in questo modo siamo riusciti a riempiere gli hotel ed è su questa strada che vogliamo continuare".

E il prossimo week-end la spiaggia di velluto si prepara a lanciare il suo primo Festival Fantasy: dal 19 al 21 è in programma Utopica, che trasformerà il centro storico con coreografie e atmosfere da sogno.