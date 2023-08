Caldo, giorni di fuoco Allerta rossa fino a domani Pronto soccorso in affanno

Ondate di calore, allerta rossa domani in città. Capoluogo rovente, mentre ieri il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ha fatto registrare un gran numero di accessi di pazienti, soprattutto nel pomeriggio. In alcuni momenti di picco sono state un’ottantina le persone accolte, tra attese, visite e pazienti in osservazione. Ad avere la peggio i codici di minor gravità, compresi i bianchi, i più lievi, costretti giustamente ad attendere fino quasi a dieci ore dai casi prioritari. Il funzionamento del sistema di ventilazione e gli spazi aumentati della sala e del reparto hanno reso meno drammatiche le attese dei cittadini, costretti a rivolgersi al ps di Torrette a causa della totale carenza di filtri sanitari sul territorio. Fresco in sala d’attesa, ma fuori ieri c’era una città rovente. Temperature alte in questi giorni e fino a domani ad Ancona, con la temperatura massima percepita che potrebbe raggiungere i 36 gradi. Lo rende noto la Protezione Civile attraverso il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Tre giorni di fuoco, da ieri appunto fino a domani. Le ondate di calore, sono classificate di livello tre, quindi allerta rossa, per sabato con allerta dei servizi sanitari e sociali. L’amministrazione comunale si sta adoperando, come ogni anno, per la tutela e l’assistenza alla popolazione, in particolare delle fasce più fragili. Il Comune di Ancona dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze. È attivo il numero 07154488 (7 giorni su 7, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17,30) con cui gli operatori di pronto intervento verificheranno le condizioni per attivare i servizi. Per ulteriori info: [email protected] tel: 0712222177. È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. Tutti i giorni dalle 8 alle 20 gli operatori risponderanno ai cittadini per dare informazioni su come proteggersi dal caldo e avere indicazioni sui servizi socio-sanitari sul territorio.