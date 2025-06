Caldo record, oggi è da bollino rosso: "Ma gli ospedali stanno reggendo"

Il caldo africano invade anche il capoluogo dorico ma i pronto soccorso della città ancora sembrano reggere. Nessun picco di malori è stato registrato ieri all’ospedale regionale di Torrette e al punto di primo intervento dell’Inrca, rivolto prettamente ad una popolazione anziana, categoria delle persone più fragili se esposte ad alte temperature. Ancona oggi sarà da bollino rosso, insieme ad altre 12 città d’Italia, per l’impennata di caldo che il Paese sta attraversando per colpa dell’anticiclone Pluto. Il dato è stato fornito dal ministero della Salute. Un’afa insopportabile che persiste ormai da tre giorni e non sembra allentare la morsa. Un livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza, per l’ondata di calore, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non soltanto sulle persone a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. "Il consiglio – dice Antonio Cherubini, primario del punto di primo intervento dell’Inrca – è di utilizzare i condizionatori d’aria, per chi li ha in casa, per refrigerare l’ambiente. E’ consigliato anche alla popolazione anziana, spesso timorosa di esporsi ad un po’ di fresco. L’importante è non esagerare con le temperature, non devono essere più di 5-6 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Il ventilatore non aiuta. Si raccomanda di bere molto, di non uscire e di non fare sforzi fisici nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e le 18 anche se questa fascia oraria, visto il caldo di questi giorni, che pesa già anche negli orari della mattina, andrebbero rivisti".

Fino a ieri gli accessi al punto di primo intervento dell’Inrca erano in linea con la struttura, una media di 30-40 pazienti giornalieri, nessun picco per malori da caldo. "Credo che gli effetti li vedremo nei prossimi giorni – aggiunge Cherubini – di solito il caldo li produce dopo, non nell’immediatezza. Noi comunque siamo pronti, l’Inrca ha aria condizionata ovunque e il personale c’è". Anche al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette situazione nella norma stando al primario, la dottoressa Susanna Contucci. Che non ha registrato dati rilevanti per gli accessi e per situazioni correlate al caldo.

Per la provincia di Ancona la città più calda, stando al bollettino della Protezione Civile regionale, è stata Jesi con 35 gradi di temperatura percepita contro i 34 gradi registrati. Ancona ha raggiunto i 34 gradi percepiti. Oggi sono previsti aumenti. Il Comune di Ancona mette a disposizione diverse sale climatizzate in alcuni centri sociali della città per l’accoglienza degli anziani, durante i picchi di calore e consegna, ai più indigenti, condizionatori portatili. Tutte le informazioni sul sito istituzionale.