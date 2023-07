Caldo torrido, il Comune attiva il numero amico

Sempre più città nella morsa del caldo torrido. E così, come accaduto nella vicina Ancona, anche il Comune di Falconara ha attivato il "numero amico" per le persone fragili in modo da sostenerle nell’affrontare l’emergenza. Il servizio, garantito in collaborazione con la Protezione civile e la Croce Gialla falconaresi, è entrato in funzione ieri dopo l’esperienza dello scorso anno. Nei casi più gravi, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, si può chiamare il numero 3316893242 e indicare quali siano le necessità urgenti per le quali si chiede assistenza. Il numero, che sarà attivo fino al 31 agosto, è rivolto soprattutto agli anziani per aiutarli ad affrontare le difficoltà provocate da afa ed alte temperature. In casi di estrema necessità sarà anche possibile ricevere spesa e farmaci a domicilio. Il settore Servizi sociali ha già attivo il Servizio di assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il trasporto per le terapie, accompagnamento per fare la spesa e il monitoraggio, attraverso le telefonate, da parte degli assistenti sociali per tutti gli anziani che sono in carico. "Anche quest’anno il Comune non lascerà soli i cittadini più fragili – dice il sindaco Stefania Signorini –. Ho coinvolto personalmente il gruppo comunale di Protezione civile, che è stato sempre al fianco dell’amministrazione e la Croce Gialla di Falconara, già impegnata per i più fragili: vogliamo offrire supporto affinché possano fare fronte ai bisogni primari". Restano in vigore i classici consigli per fronteggiare il caldo: evitare esposizioni al sole nelle ore più calde, limitare alcol e bevande ghiacciate, fare pasti leggeri. Chi volesse trovare refrigerio in un locale pubblico dotato di aria condizionata può recarsi al Centro Pergoli di piazza Mazzini, sia al Caffè Letterario che in biblioteca, negli orari di apertura.