Calenda punzecchia il Pd "Al fianco di Ida: ha fatto bene Mi piacerebbe fosse con noi"

Cinque mesi fa Carlo Calenda, presentando il suo libro al Ridotto delle Muse ebbe a dire: "La sindaca Mancinelli è brava, mi meraviglio stia ancora con il Pd". Ieri il leader di Azione è tornato ad Ancona per sostenere la candidata del centrosinistra, Ida Simonella: "Non è cambiato nulla da allora, noi siamo sempre aperti all’accoglienza di validi esponenti del Pd. La Mancinelli ha fatto bene e così la nostra candidata attuale e se il Pd decide di candidare un esponente riformista e brava noi l’appoggiamo con gioia. Mi piacerebbe che Ida fosse con noi". Intanto, a proposito di cambi di casacca, sembra sempre più vicino il passaggio di Antonio Gitto, presidente di Anconambiente, dai Socialisti ad Azione. La sua presenza ieri davanti alle 13 Cannelle con Calenda è più di un indizio (mentre non c’era Matteo Vichi, terzo pezzo della coalizione Riformista, impegnato con l’ex ministro Nencini).

Lo stesso Calenda ha trattato argomenti nazionali, dai rapporti con Italia Viva alla proposta di ‘Premierato’ al governo che invece insiste sul Presidenzialismo, ma non sono mancati i riferimenti alla campagna elettorale anconetana: "Ida e Tommaso (Fagioli, segretario regionale di Azione, consigliere comunale uscente e capolista, ndr.) hanno lavorato bene in questi anni perché sono competenti e perché le cose le fanno, non le promettono. Sta qui la differenza tra la sfera nazionale e un governo che fa promesse e un’amministrazione locale che invece le cose le ha fatte". Dopo la Carfagna giovedì e Richetti venerdì, ieri Ida Simonella ha accolto il leader del Terzo Polo: "La vostra presenza compatta significa che voi ci tenete alla nostra città – ha detto la candidata sindaca del centrosinistra –. Sono convinta che la nostra campagna ti piacerebbe Carlo perché è stata onesta e fatta tra la gente, partendo dalla base del Pnrr, l’occasione del secolo per cambiare Ancona, anche se amministrare i fondi ti pone sempre davanti un mostro dopo l’altro come nei videogiochi".

Cinque anni della prossima legislatura davanti con uno sguardo a quelli appena conclusi: "Abbiamo fatto un grande lavoro con Ida – dice Tommaso Fagioli – e adesso ce ne aspettano altrettanti. La destra non saprebbe dove mettere le mani, specie sui progetti del Pnrr".

Manca una settimana esatta al voto e gli ultimi giorni vedranno sbarcare tanti leader nazionali in città. Si parte oggi con l’ex premier grillino Giuseppe Conte che arriva per sostenere Enrico Sparapani in una camminata tra piazza della Repubblica e piazza Roma. Sempre oggi, alla Mole, arriva il capo di Europa Verde, Angelo Bonelli, e con lui ci sarà il candidato Roberto Rubegni. Domani i tre leader del centrodestra: Meloni, Salvini e Tajani saranno in una piazza Roma blindata e con un mega palco allesito questa notte. Mercoledì il centrosinistra aspetta Elly Schlein.