Calendario su Corinaldo: il paese è stato ritratto con le foto di Cicconi Massi

È stato presentato al teatro Goldoni il calendario di Corinaldo firmato dall’artista senigalliese Lorenzo Cicconi Massi. "La fotografia nasce da un profondo rapporto con gli elementi che incontro – ha rimarcato Cicconi Massi - e che influenzano la mia vita e che posso guardare ancora con stupore: le ombre che si allungano sulla terra, profonde da cancellare o nette da svelare, i raggi del tramonto che danno vita ad oggetti inerti e insignificanti, il vento che muove i panni stesi ad asciugare. Così ho interpretato Corinaldo, il paese più bello del mondo". Il Comune negli ultimi anni balzato alle cronache e conosciuto per la tragedia della Lanterna Azzurra. Uno dei 250 borghi più belli d’Italia che è noto in tutta Europa anche come ‘Capitale europea di Halloween’, per la festa delle streghe che ormai da 23 anni anima il paese nel week-end di Ognissati. Difficile ma anche molto stimolante misurarsi con tanta bellezza, alzare gli occhi al cielo e vedere le danze di rondini che volteggiano attorno alle guglie. I bambini corrono per la scalinata del pozzo riempiendo di vita il centro storico. Sentito il ringraziamento del sindaco Gianni Aloisi: "Grazie al maestro Lorenzo Cicconi Massi per aver raccontato la nostra Bellezza attraverso queste fotografie, è l’inizio di un percorso culturale, che vuole sottolineare l’importanza della fotografia per la nostra Città".