"Calendario venatorio, la Regione non ha sbagliato"

"L’approccio della giunta regionale all’approvazione del calendario venatorio è stato corretto". È quanto si apprende da una nota della Regione Marche che annuncia il pronunciamento del Tar su due ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste ed animaliste (Wwf, Lipu, Lac e Lav) e dalla Federazione italiana della caccia contro il calendario venatorio 2022-2023, approvato da palazzo Raffaello. "Alla luce delle indicazioni riportate con l’odierna sentenza- spiega l’assessore alla Caccia, Andrea Maria Antonini- posso assicurare che saremo in grado di presentare nei prossimi giorni la proposta di calendario venatorio 2023-2024 per arrivare all’approvazione definitiva entro il prossimo mese di aprile e non in ritardo come accaduto in passato". La sentenza, non accogliendo in gran parte i ricorsi presentati, stabilisce che il prelievo del ‘combattente’ era legittimo, che le date di pre-apertura e apertura generale della caccia individuate dalla Regione erano corrette, che le date di chiusura della caccia per beccaccia, turdidi e uccelli acquatici risultano adeguate e che l’utilizzo dell’App per il monitoraggio del prelievo delle specie in deroga, ed in particolare della tortora selvatica, è funzionale e rispettoso delle finalità di verifica degli abbattimenti in tempo reale.