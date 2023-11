"Calici di Note", il pianista. Sullivan Fortner da Moroder

Jazz ‘made in Usa’ questa sera (ore 21.30) alla Terrazza di Moroder, nella frazione di Montacuto. La rassegna ‘Calici di Note’ organizzata da Ancona Jazz ospita il pianista Sullivan Fortner, già ascoltato ad Ancona nel quartetto del chitarrista Peter Bernstein (era il 2021).

Fortner nasce nel 1986 a New Orleans e inizia a studiare il pianoforte a quattro anni. Dotato di un talento naturale, il musicista ha modo di emergere presto al fianco del vibrafonista Stefon Harris, ma soprattutto di legarsi al grande trombettista Roy Hargrove, nel cui quintetto diventa componente stabile per cinque anni. Nel frattempo, vince premi importanti, incide da leader un paio di album per la Impulse! e collabora con artisti del calibro di Donald Harrison, Theo Croker, Justin Robinson, Cecile McLorin Salvant, Melissa Aldana, Lage Lund e Mike Moreno. Il suo stile vive di echi bop grazie a Barry Harris, il quale gli ha permesso di ampliare il bagaglio conoscitivo verso la tradizione, ma ciò che riesce a mettere più in risalto è una stupefacente libertà d’esecuzione, negli arrangiamenti e in assoli originali e del tutto coerenti con una logica discorsiva.

Raccontare una storia che riesca a toccare la sensibilità di tutti è il fine ultimo dei massimi solisti jazz, e Fortner ne persegue benissimo gli intendimenti. Info e prenotazioni: 071898232 e 3316342256.