"Calici di Stelle", una serata tra poesie e notte di San Lorenzo

Torna "Calici di stelle" stasera a Morro d’alba serata musicale con un occhio alle stelle cadenti. Si comincia alle 19, nella suggestione del tramonto, lungo il Camminamento di ronda la Scarpa, in prossimità di Torre Teodorico. Protagonista della serata sarà la poetessa Jessica Vesprini, con Susanna Vitali, accompagnate dalla chitarra del Maestro Massimo Agostinelli. Gli artisti delizieranno il pubblico con le note e la poesia in Terra diVigna. A seguire, la notte di San Lorenzo sarà dedicata all’incontro dei wine lovers con le cantine. Il camminamento di ronda sarà illuminato, oltre dalle luci delle candele, anche dalla suggestiva installazione di light design che simulerà il fuoco. Intanto piazzetta Barcaroli richiamerà gli appassionati di vino che vorranno incontrare i produttori, accostando alla degustazione, un piatto pensato e prodotto per la serata. Prenotazioni al numero: 335 7240496.