"Calici in Villa" in ricordo in Boria

"Ciao Sauro – Calici in Villa". Castelbellino ricorda Sauro Boria, scomparso un anno fa, con una serata di degustazioni, musica e memoria dedicata al sommelier del Verdicchio e della Vallesina. A organizzarla, per sabato prossimo, il circolo ricreativo Primo Maggio, con il patrocinio del Comune di Castelbellino e il contributo della Banda Musicale di Castelbellino.

Per tutta la vita Boria ha fatto del vino – e del Verdicchio in particolare – una missione, promuovendo con competenza e passione la qualità del territorio, costruendo ponti tra vignaioli, ristoratori e appassionati, e contribuendo a diffondere un’immagine autentica e autorevole del patrimonio vitivinicolo locale.

L’appuntamento è fissato per sabato dalle 19, nella suggestiva cornice di Villa Coppetti a Castelbellino Paese. La serata vedrà la partecipazione di oltre 20 cantine della Vallesina, che proporranno i loro vini in degustazione, accompagnati da una proposta gastronomica curata dal circolo ricreativo Primo Maggio.

Ad arricchire l’evento la musica dal vivo della Banda Musicale di Castelbellino, che offrirà momenti di atmosfera e convivialità, e gli interventi di colleghi, vignaioli e amici, che ricorderanno Sauro attraverso testimonianze e parole di affetto. In caso di pioggia, la serata si terrà al Teatro Beniamino Gigli.