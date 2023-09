Calvisano, Rugby: Parabiago ha qualcosa in più - Primo Test per i Gialloneri Calvisano, profondamente rinnovato, ha disputato la prima uscita stagionale con risultati positivi. La squadra ha vinto contro Bergamo e Brixia, ma è stata sconfitta da Parabiago. L'allenatore ha analizzato i risultati e ha indicato dove lavorare in vista del prossimo incontro.