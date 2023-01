Calze e dolci per la Pediatria donati da New Generation Events

Consegnati calze e dolci della Befana ai piccoli degenti della Pediatria di Ravenna. A donarli come ogni anno, è stata l’associazione New Generation Events Fusignano. La consegna dei doni è avvenuta ieri nel reparto, da parte del presidente dell’Associazione, Giovanni Cappelletti. Al presidente dell’Associazione, accolto dallo Staff dell’uunità operativa, sono andati i ringraziamenti anche da parte della Direzione Medica di Presidio. Un gesto importante rivolto ai piccoli che in questo momento non possono gioire delle festività all’interno delle proprie abitazioni, perché ricoverati in ospedale.