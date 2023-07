Cambia la ciclabile Da via XXIX Settembre il tracciato sarà spostato dentro l’area portuale

Spostare un tratto della ciclabile da via Marconivia XXIX Settembre lungo la strada interna in accesso allo scalo portuale attraverso il varco Da Chio. Quella discussa ieri tra il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti e il presidente dell’Autorità portuale, Vincenzo Garofalo, è molto più di un’idea, anzi sta diventando un’alternativa decisiva. La realizzazione della pista ciclabile, prevista all’interno del Bando delle Periferie, che dalla stazione ferroviaria dovrebbe collegare il centro urbano, sta diventando un assillo per la nuova giunta.

Di quel tracciato Silvetti, il suo assessore ai lavori pubblici e la squadra di governo in toto ne avrebbero fatto volentieri a meno: "Crea limiti per la circolazione, riduce gli spazi della carreggiata e provoca problemi all’altezza dei passaggi _ spiega Silvetti _. In più, come tutte le ciclabili attivate in città, è utilizzata pochissimo. Ancona non è una città ciclabile. Il piano dei lavori purtroppo la prevede e dunque la dovremo fare. A tal proposito abbiamo iniziato a ragionare con l’Autorità portuale e con il suo presidente per modificare il tracciato, spostandolo in parte dentro l’area portuale. Il nodo principale è via XXIX Settembre dove realizzare la nuova passeggiata, prevedere i parcheggi, la corsia bus e così via rende quasi impossibile trovare spazio per la ciclabile". Silvetti e Tombolini ieri mattina hanno concluso il loro sopralluogo al Guasco per andare proprio al porto, tra il Mandracchio e il varco Da Chio, e iniziare a studiare l’eventuale fattibilità del percorso in area portuale in collaborazione coi tecnici dell’Authority. In pratica il tracciato per le bici sarebbe staccato dalla strada che conduce agli imbarchi attraverso il molo Da Chio in area frontaliera e camminerebbe parallelamente al lungomare di via XXIX Settembre, alcuni metri più in basso, per poi immettersi nell’area urbana all’altezza dello scalo Vittorio Emanuele. A proposito di via XXIX Settembre Claudio Centanni e Stefano Capannelli, i due dirigenti di punta del Comune, hanno spiegato lo stato dell’arte di quegli appalti: "Gli interventi sono stati separati, in parte sono finanziati dal Bando delle Periferie, pensiamo al tratto da Porta Pia alla Banca d’Italia, la passeggiata con le balaustre e la sistemazione delle pensiline, dall’altra da fondi comunali. Il cantiere sovrapposto è quello per l’illuminazione dell’Iti Waterfront dove i nuovi pali sono stati tutti piazzati. Entro luglio il progetto luce sarà terminato e andrà da Porta Pia al duomo, regalando emozioni, specie per chi arriva in nave. I soldi ci sono ed entro qualche mese saranno terminati i lavori anche della passeggiata". Infine, tornando alle ciclabili, un dettaglio sull’altra pista molto importante, la ciclopedonabile del Conero: "Ormai ci siamo _ hanno aggiunto Centanni e Capannelli _. C’erano da sistemare un paio di passaggi lungo il tracciato che avevamo chiuso al transito, anche se la gente poi ci passava lo stesso. Presto il lavoro sarà concluso e sarà possibile arrivare in bici, o a piedi, da Pietralacroce a Portonovo".