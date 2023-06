Cambia sindaco ma il cinghiale detta legge

Andrea Massaro

Anche il cinghiale della Cittadella ha atteso, suo malgrado, l’evolversi delle cose in Comune. Dall’alto della sua forza ha voluto annusare l’aria che tirava.

E in ogni caso, indipendentemente dall’esito delle elezioni, ha deciso di non andarsene più. Perchè in fondo lui in quell’habitat ci sta alla perfezione. E chi lo smuove... Altro che fototrappole e rimpalli di responsabilità: gli fanno un baffo. Sono tre settimane che sta in vacanza al parco. Gironzola, va a cercare qualcosa da mangiare. Dalla sua ha anche il favore delle porte chiuse. Chissà se anche ora che è cambiato il sindaco riuscirà a farla franca. O se invece il parco potrà essere giustamente riaperto alla città.