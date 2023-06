Cambiano logo e spot, non Mancini "Let’s Marche, missione turismo"

di Ilaria Traditi

Le Marche si rifanno il look con un nuovo logo, uno spot pronto a sbarcare sulle piazze mondiali e una strategia di rilancio che guarda con sempre più interesse a nuovi target, come il turismo del lusso per viaggiatori "high spending". E il rinnovo, per altri due anni, del contratto con il testimonial per eccellenza, il ct Roberto Mancini. Le novità sono state presentate ieri pomeriggio a Roma, alla sede Enit, alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, del direttore Atim (agenzia regionale turismo e internazionalizzazione), Marco Bruschini, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, del sottosegretario del Ministero Economia e Finanze Lucia Albano, del consigliere di amministrazione di Enit Sandro Pappalardo e naturalmente di mister Mancini. Che nei mesi scorsi era stato avvistato con troupe al seguito negli angoli più suggestivi della regione proprio per girare lo spot che finalmente è stato svelato, insieme al nuovo logo. "Let’s Marche" il titolo seguito dal payoff "In Italy, of course" proprio perché rivolto a un mercato internazionale.

"Volevamo presentarlo prima ma poi c’è stata l’alluvione in Romagna e abbiamo scelto di rimandare – ha spiegato Bruschini – ci abbiamo lavorato mesi, girando per un’intera giornata da nord a sud con Mancini per catturare le immagini più belle". A spiegare nel dettaglio la scelta del logo i creativi dell’agenzia Omnigraf di Osimo che lo ha realizzato. "Il nuovo brand Marche deve rappresentare una regione forte, che guardi sempre di più all’estero – hanno sottolineato – cercavamo un’idea dirompente, una comunicazione che abbracciasse un target il più vasto possibile. Let’s Marche è quasi un neologismo, un richiamo, un’azione da compiere a breve termine". Più perentorio Bruschini: "Volevamo rompere con una promozione ‘pontificia’, scuotere lo spettatore, far entrare aria nuova con un logo che fosse un po’ un pugno nello stomaco. Le Marche sono come un bambino piccolo che deve farsi notare dai grandi".

Il costo dell’operazione si aggira sui 25mila euro e include anche il nuovo portale www.letsmarche.it. "Sono molto felice di continuare a essere il testimonial della mia regione, che amo follemente. E’ ancora un po’ difficoltoso arrivarci ma offre tutto" la dichiarazione, concisa come sempre, di Mancini. Che ha dato così l’assist ad Acquaroli per fare anche il punto sulle novità in ambito logistico. "Roberto ha sottolineato una grande carenza – ha detto – ora grazie a un importante investimento da ottobre avremo tre voli su Roma, Milano e Napoli, in aggiunta a quelli per Parigi, Londra e Bruxelles e poi speriamo presto anche per Berlino e Francoforte. Con i fondi del Pnrr ci sarà poi il potenziamento della strada Orte-Falconara ma intanto puntiamo ai voli". E con essi anche a un segmento nuovo per la nostra regione, quello del lusso, dei turisti leisure e business altospendenti. "Faremo un tavolo di concertazione con le strutture ricettive per fare massa critica – ha rivelato Bruschini – vogliamo valorizzare sempre più il polo nautico per yacht ad Ancona e realizzare una vip lounge all’interno dell’aeroporto così da lì con volo privato i turisti possono raggiungere hotel 5 stelle, dimore storiche e boutique hotel".

Senza perdere di vista gli altri turisti da sempre affezionati alle Marche, in primis tedeschi (soprattutto bavaresi) che arrivano da noi in auto e poi scoprono la regione in bicicletta, amanti di un turismo en plan air ricco di sport e attività salutari. Fondamentale per la realizzazione della campagna l’apporto della Camera di Commercio delle Marche: "Abbiamo sposato il progetto fin dal primo momento – ha dichiarato Sabatini – che ci darà visibilità e riconoscibilità. Mancini è il nostro ct e Acquaroli il nostro bomber". Lo spot girerà entro fine anno moltissimi Paesi: dagli Stati Uniti (Houston, New York e Las Vegas) a Parigi, da Barcellona a Londra per chiudere con la Borsa del Turismo del lusso a Cannes a dicembre. Mentre in Italia verrà trasmesso sulle reti Rai e Mediaset.