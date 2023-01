"Cambio medico tra fila, insulti e poco personale"

Erano le 7.45 di giovedì scorso al Poliambulatorio di Falconara quando un cittadino si è trovato di fronte a una scena che ha voluto raccontare. "Sono un paziente di un medico che sta andando in pensione. Supero l’arrabbiatura della mancata comunicazione del pensionamento da parte sua e soprattutto da parte dell’Asur e mi armo di coraggio per affrontare la lotteria dei medici disponibili, che sul sito dell’Asur si riducono a tre, recandomi al poliambulatorio – dice –. Mi ritrovo ad assistere a una scena apocalittica. Dentro la piccola sala d’attesa si era già formata una fila importante". Gli sportelli della cassa e del Cup erano chiusi. "Nell’ufficio per il cambio medico una sola operatrice. La gente urla, si arrabbia, diventa aggressiva. L’operatrice esce per invitare alla calma e viene sovrastata da una persona aggressiva e maleducata. Non la fa parlare, la insulta. A un certo punto temo che possa pure venire aggredita. Alla fine l’operatrice rientra in ufficio, la vedo uscire di corsa poco dopo, le lacrime agli occhi, corre a chiedere un bicchiere allo sportello del laboratorio analisi poi va di corsa al bagno e qualche secondo dopo ne esce e rientra in ufficio. Dopo un po’ di trambusto vengo a sapere che l’operatrice aveva appena avuto un attacco di panico, ma comunque il numeratore non si ferma, le persone in coda prima di me entrano ed escono fino a quando non arriva il mio turno. Di fronte a me l’operatrice fa il suo lavoro. Al di là del caso, della vergognosa carenza di medici, delle mancate comunicazioni, come possa questo sistema sanitario tutelare la salute dei cittadini, quando non è in grado di tutelare nemmeno la salute dei suoi dipendenti, lasciandoli da soli allo sportello, senza nemmeno il tempo per andare al bagno, perché l’operatrice non è più uscita dalla sua postazione e dunque deduco che abbia potuto andare al bagno solo a sportello chiuso".