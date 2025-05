Cambio storico sul Corso: "La Bottega dei sapori" passa all’azienda "Del Carmine"

Da una gastronomia all’altra. "La Bottega dei sapori" di corso Mazzini, storica attività gestita per 20 anni da Sauro Zannotti e la moglie Emanuela Provinciali, passa all’azienda "Del Carmine" di Antonio Roversi, un’oasi nelle campagne anconetane conosciuta per la produzione di olio d’oliva, vincitore del premio Oli d’Italia 2025 per la guida Gambero Rosso, e per un’agricoltura innovativa e sostenibile che ha dato vita anche a un agriresort e a un ristorante dove si mangia prodotti a chilometro zero perché arrivano dalla loro tenuta. Il ristorante, "La tavola Del Carmine" è stata premiata tra i 5 migliori ristoranti di Ancona secondo Gambero Rosso, nel 2024. Zannotti ha chiuso l’attività il 30 aprile scorso, con un’attività in attivo che andava molto bene ma arrivato all’età della pensione ha deciso che era arrivato il momento di riposarsi e godersi un po’ la vita senza l’impegno della bottega. Per i prossimi tre mesi affiancherà la nuova gestione della gastronomia che si trova all’angolo con il Mercato delle erbe, dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

"Avevo letto sul Carlino che la bottega chiudeva – spiega Roversi – era da un po’ di tempo che ragionavo sull’idea di aprire una gastronomia con i prodotti della mia terra, gli stessi che la clientela può già magiare al nostro ristorante in via del Carmine, così sono andato a parlare con Zannotti e ho deciso di comprare la sua attività. Oggi l’azienda ’Del Carmine’ vede operativi soprattutto i miei figli, la cosa ci è piaciuta. Lasceremo anche lo stesso nome con l’aggiunta del nostro infatti si chiamerà ’La Bottega dei sapori Del Carmine’. Corso Mazzini ha delle potenzialità e quando i lavori del Mercato delle erbe finiranno saranno anche maggiori, crediamo nella città".

L’azienda agricola produce olio di oliva, verdure e carne (non allevamenti intensivi) e porterà nella gastronomia i propri prodotti cucinati dalla cucina del loro ristorante. "Rimarrà una gastronomia proprio come è adesso – assicura Roversi – inizieremo da lunedì 5 maggio, con personale giovane che abbiamo già preso, due hanno lavorato già nel settore. Vogliamo mantenere la tradizione, il vecchio titolare rimarrà con noi per tre mesi per preparare la clientela al passaggio e assicurarla che non cambierà nulla perché la qualità era già alta anche adesso. Troveranno sughi fatti con i nostri prodotti a chilometro zero, il nostro olio, insalata russa, pizze con il formaggio, lasagne, tutte cose di gastronomia".

Il negozio all’interno rimarrà inizialmente come era prima poi a luglio chiuderà per due mesi per cambiare gli arredi interni e fare un maggiore spazio per la vendita. "Lo modernizziamo un po’ – annuncia Roversi – e a settembre riapriamo. Avremo anche un dehor con tavolini e sedie così chi vorrà potrà mangiare anche sul posto i nostri prodotti".