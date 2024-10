Camera ardente in azienda. L’ultimo regalo alla città nel giorno della morte: "Ecco le caldaie al Palas"

Imprenditori, politici, operai, impiegati e semplici cittadini. L’abbraccio al patron Francesco Merloni, scomparso martedì sera a 99 anni, è iniziato ieri pomeriggio alla camera ardente allestita nello stabilimento Ariston di Albacina e aperta fino a domani quando, alle 15, il feretro arriverà nella cattedrale di San Venanzio per il funerale. Una scelta non casuale da parte della famiglia la scelta del sito di Albacina, primo stabilimento fondato da Aristide Merloni per la Ariston, poi divenuta Indesit e, quindi Whirlpool. Un tappeto rosso come guida, con fiori ai lati, i familiari presenti insieme o singolarmente, composti nel loro dolore.

Una giornata, quella di domani, per la quale il sindaco Daniela Ghergo annuncia il lutto cittadino. "Fabriano è in lutto. Oggi la comunità fabrianese piange l’Ingegner Francesco Merloni, uno dei suoi protagonisti più nobili, imprenditore visionario e figura cardine dello sviluppo della città, del suo distretto industriale e dell’industria italiana". E proprio nel suo ultimo giorno di vita, martedì, il gruppo Ariston per volontà dell’ingegner Francesco Merloni ha donato alla città le caldaie e il materiale per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi e degli edifici comunali. La pluricampionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, a dicembre scorso, si era lamentata del freddo al PalaCesari e poi a settembre scorso delle infiltrazioni d’acqua. Al ministro per lo Sport Andrea Abodi, arrivato a Fabriano a fine dicembre, il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi aveva chiesto un aiuto per rendere meno freddo e più ospitale per gli allenamenti il PalaCesari e in quell’occasione l’ingegner Francesco Merloni, aveva annunciato il proprio impegno: "Questa è una giornata di festa per lo sport, non entravo qui da anni. Potrà essere restaurato bene visti i risultati delle nostre ginnaste. Noi non ci tireremo indietro, faremo la nostra parte. Per il riscaldamento ci sono". La delibera che accetta la donazione di caldaie e materiale impiantistico vario dal gruppo Ariston è stata pubblicata dal Comune di Fabriano proprio martedì, giorno della morte del patron, in seguito all’accettazione della donazione da parte di Ariston group accettata dalla giunta giovedì scorso. Un valore di 22.500 euro. Non è riuscito invece l’ingegner Merloni a vedere ristrutturata la villa storica delle cartiere Miliani, a due passi dal parco, da lui acquistata nei mesi scorsi per farne un albergo a quattro stelle con 25 camere. Il consiglio comunale prima dell’estate aveva approvato la variante e approvato l’interesse pubblico. Il cantiere è aperto e l’obiettivo era inaugurarlo il prossimo anno per i cento anni dell’ingegner Merloni. Un sogno ben avviato in una città rimasta povera di strutture ricettive dopo chiusure e fallimenti.

"Il suo legame con Fabriano – ricordano dal Comune – si estendeva ben oltre l’industria: attraverso la Fondazione Aristide Merloni, ha promosso la cultura imprenditoriale e sostenuto numerosi progetti di sviluppo territoriale. Grazie a queste iniziative, Fabriano ha potuto beneficiare di investimenti nel campo della ricerca, dell’innovazione e della crescita sociale, mantenendo salda la sua identità e aprendosi al mondo" "Fabriano è stata sempre al centro del suo lavoro, dei suoi pensieri e del suo affetto – sottolinea commossa il sindaco Daniela Ghergo – L’ingegner Merloni ha attraversato un secolo e di quel secolo ha scritto la storia imprenditoriale italiana e quella della città di Fabriano. Quella Fabriano che lui ha scelto di non lasciare. Lo sguardo sempre rivolto al futuro, la curiosità sempre accesa sul domani. La passione per i giovani, a cui somigliava per l’entusiasmo con cui si appassionava nel voler conoscere ogni questione che accendeva il suo interesse. Oggi la Città, con le bandiere a mezz’asta, si stringe alla sua famiglia, alla Signora Maria Cecilia e ai figli Francesca, Claudia e Paolo, e lo ricorda con affetto e gratitudine, conscia che raccoglierne l’eredità sarà la sfida più importante che dovrà affrontare".