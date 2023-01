Camerano, "5 Mila Marche Music & Friends" al Food District

L’appuntamento con la competizione sui pedali 5 Mila è ancora lontano, una tre giorni di gare e iniziative a Porto Recanati a settembre, dal 22 al 24, ma le iniziative non mancano come la "5 Mila Marche Music & Friends" domani dalle ore 19 al Food District a Camerano. "Un appuntamento da non perdere" dicono gli organizzatori con a capo l’ex prof Andrea Tonti visto che i protagonisti della serata sarà il duo Riccardo Magrini e Luca Gregorio e la loro Cane Vecchio Sa-Und! Le due popolari voci di Eurosport e Bike Channel saranno protagonisti in una splendida serata che li vedrà alternarsi tra musica live e momenti di puro ciclismo. Non dimentichiamo che Riccardo Magrini è stato un ex professionista vincitore di una tappa al Tour de France nel 1979 ed ex direttore sportivo.