Camerano, alla scoperta delle Grotte "Una festa della musica all’interno"

di Silvia Santini

Dal turismo sostenibile e slow passando per enogastronomia e cultura con al vertice le grotte: sono gli ingredienti degli oltre 30 eventi da giugno a settembre, di cui otto proprio nel percorso ipogeo, preparati a Camerano. La stagione turistica-culturale estiva della città è stata presentata ieri con tanto di tour nelle grotte, uno dei siti turistici più importanti del territorio del Parco del Conero che da oggi avvia il nuovo orario estivo. Proprio all’interno, il 21 è in programma la Festa della musica con laboratori, visita e aperitivo, il 9 luglio visita serale guidata a tema, il 27 "A Camerano dialoghi in profondità" sul tema della simbologia massonica, tra arte e falsi miti, il 10 agosto visita con osservazione delle stelle e l’11 "Il piccolo principe", tour con degustazione. Dal primo al 3 settembre torna la tanto attesa Festa del Rosso Conero e il 16 e il 17 la Rampiconero. Luglio porta il festival hip hop dal 2 al 9, il Food festival dal 13 al 16 e la sfilata di moda in piazza il 22. Agosto sarà all’insegna delle mostre e della festa del patrono dal 24 al 29. "Tutti gli eventi – ha dichiarato il sindaco Oriano Mercante – sono da corollario all’offerta turistica del nostro comune. Siamo convinti che grazie alle nostre peculiarità possiamo proporre un’offerta turistica estremamente completa. Eccellenza assoluta è il sistema ipogeo costruito dall’uomo che è il meglio conservato e tutelato di tutta la regione". "Il turismo fa segnare dati decisamente incoraggianti – ha sottolineato Giacomo Marincioni, assessore al Turismo –. Sono 75mila i pernottamenti registrati a Camerano nel 2022. Nel giro di un anno e mezzo i bed and breakfast sono passati da 38 a 59. Camerano si posiziona al quinto posto per presenze turistiche fra i comuni non rivieraschi".

"Nel 2025 celebreremo il quarto centenario della nascita di Carlo Maratti – ha sottolineato Barbara Mori, assessore alla Cultura – e il percorso per celebrare questo importante happening è già ora in corso". "La nostra attività nelle grotte – ha detto Fabio Alessandrelli, presidente di Cooperativa Opera – è iniziata ad aprile. Ad oggi sono oltre duemila i turisti che sono venuti a vedere il sistema ipogeo. Agli otto eventi si aggiungeranno anche appuntamenti fissi, come le degustazioni di Rosso Conero".