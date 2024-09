Camerano celebra il Rosso Conero. Artisti di strada, dj set e tanti stand

In alto i calici per la 29esima edizione della Festa del Rosso Conero di Camerano che da venerdì a domenica vedrà protagoniste 20 cantine produttrici del vino da cui prende il nome la tre giorni e prodotti tipici del territorio, 15 punti di ristoro, 10 punti spettacolo ed oltre 45 eventi collaterali. In programma, per uno dei must dell’estate rivierasca, dai concerti live agli artisti di strada fino ai dj set passando per le mostre, le tradizioni, i sapori e profumi del territorio e tanto intrattenimento per famiglie e bambini con magia, trampolieri, mangiafuoco che allieteranno tutti i visitatori della città "cuore del Conero" in questo primo fine settimana di settembre.

Taglio del nastro programmato alle 19 di venerdì, stand aperti dalla stessa ora e musica con dj set e concerti fino alle 2.30. Un grande vino come il Rosso Conero non può che essere accompagnato da ottimo cibo e in questa edizione si potrà scegliere tra carne e pesce passando per menù biologici, vegetariani, vegani e, ancora, percorsi di degustazione ad hoc. La kermesse sarà anche un momento di ragionamento strutturato con due convegni a tema: il primo "Il Rosso Conero e lo sviluppo dell’enoturismo nell’area del Parco" che si terrà il primo giorno alle 17.30 alla biblioteca "Baden Powell" con la partecipazione dell’Ente Parco del Conero e poi un secondo workshop previsto per sabato alle 19 (stessa location) dal titolo "Il lupo del terzo millennio", un appuntamento formativo e informativo per conoscere le abitudini di vita e di caccia del predatore.

"Anche quest’anno siamo pronti per il nostro evento di punta – ha detto ieri alla presentazione in comune il sindaco Oriano Mercante – Un momento, quello della Festa del Rosso Conero, molto importante per cittadini e visitatori, una vetrina per la nostra città a livello regionale e nazionale. Camerano, d’altronde, è la patria del Rosso Conero, un vino che proprio in quest’area esprime al massimo le sue grandi caratteristiche e, quindi, in occasione della 29esima edizione della festa sarà celebrato in maniera adeguata come ambasciatore del nostro territorio". "Vino, turismo e cultura: in un’unica parola enoturismo, un modello che oggi più che mai cresce con numeri importanti anche a Camerano – ha aggiunto l’assessore a Turismo e Cultura Barbara Mori -. Un mio particolare ringraziamento va a tutti gli attori istituzionali e non che hanno reso possibile organizzare questo maxi evento, alle cantine e al mondo del terzo settore, senza il cui supporto sarebbe impossibile realizzare una festa così importante".

Sarà una festa ecosostenibile dove mantenimento del decoro e servizio di raccolta rifiuti sono stati potenziati al fine di gestire l’elevato numero di partecipanti che si attendono in questi 3 giorni. Ridurre la produzione dei rifiuti legata allo svolgimento della festa e incrementare, valorizzandola, la raccolta differenziata sono proprio gli obiettivi dell’assessorato all’Ambiente.