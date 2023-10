Camerano è al buio: "Per risparmiare?"

Si è parlato anche di illuminazione pubblica durante l’ultimo consiglio comunale a Camerano. "Paese al buio per risparmiare: e la sicurezza? È quanto abbiamo chiesto agli amministratori comunali di Camerano con una nostra interrogazione, reclamando spiegazioni sui motivi dei ritardi di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica – dicono da Nuovamente Camerano all’opposizione -. Una richiesta scontata dato che era evidente che fosse dovuta a esigenze di bilancio ma opportuna perché il buio "programmato" sta creando disagi ai cittadini che si recano a lavorare presto o che rientrano tardi. Abbiamo appreso che i risparmi, gradualmente, si sono ridotti anche a seguito degli investimenti realizzati sui singoli punti luce, governati da 32 centraline pubbliche: dai 25mila euro di un paio di anni fa a circa settemila (annui) attuali. La stessa amministrazione ha ammesso che il gioco, è proprio il caso di dire, non vale la candela, e si è impegnata a riprogrammare tutti gli orologi di controllo, prevedendo, la sera, l’accensione con l’ora del tramonto e lo spegnimento, la mattina, mezz’ora prima dell’alba. Chiediamo che gli impegni assunti in Consiglio comunale vengano rispettati".