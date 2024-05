Camerano e Chiaravalle si ricoprono d’oro: sono in serie A

Nel giro di un paio di giorni la pallamano anconetana conquista un doppio salto in A Gold. Prima Camerano e poi Chiaravalle centrano il salto nella massima serie a coronamento di una stagione fantastica da parte della nostra pallamano maschile. E il grande salto nella massima serie è stato solo sfiorato da Chiaravalle nel femminile. Appuntamento per ora rimandato. E’ il maschile quest’anno a esultare. Prima Camerano che in due partite ha eliminato la resistenza di San Giorgio Molteno, l’ultima con il punteggio di 33-28, per una promozione storica per la squadra di coach Davide Campana, facendo esplodere letteralmente il PalaPrincipi. "Il sogno di ogni allenatore, non posso negarlo" il commento di coach Campana visibilmente emozionato, coronamento di un percorso iniziato ormai sei anni fa. "Quando abbiamo costruito la squadra, quest’estate, abbiamo inserito tanti ragazzi in cerca di riscatto. Ci sono riusciti". "Ci abbiamo creduto fin dal primo istante e questi ragazzi se lo meritano" conferma Massimo Albamonte, presidente della Pallamano Camerano. "Un sogno per tutta Camerano". E sogno coronato due giorni dopo anche dalla Publiesse Chiaravalle che nella bella ha la meglio su Metelli Cologne per 28-23 staccando il biglietto per la A Gold. Anche per Chiaravalle si tratta di una promozione storica, la prima in 48 anni. Un successo in rimonta con tanto di invasione di campo finale. Emozioni, commozione, pianti liberatori. Con coach Guidotti che ringrazia innanzitutto "il presidente Maltoni che ha creduto in questo progetto" e poi il resto della dirigenza e la squadra "che ha fatto un miracolo sportivo: in 3 anni una salvezza, una promozione in Silver e una promozione in Gold. Sono orgoglioso, fiero e grato di tutto quello che mi hanno dato in questi anni. Non hanno mai saltato un allenamento con entusiasmo, passione e umiltà per coronare un sogno". Non manca il pensiero del presidente Maltoni. "Bellissima partita, bellissimi playoff e onore al Cologne. I complimenti vanno ai ragazzi che hanno messo il cuore in campo e a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte per arrivare a questi obiettivi. Rimane il dispiacere per la squadra femminile, che avrebbe meritato di festeggiare la promozione come è successo con la squadra maschile, ma sappiamo di essere all’altezza. Adesso testa alla nostra prima storica Serie A Gold."