Camerano inarrestabile, Chiaravalle cede

CHIARAVALLE

22

GENEA LANZARA

25

CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 8, Vichi, Del Curto 4, Selimi, Guerrero 4, Castillo, Ceresoli, Brutti 5, Santinelli G. 1, Solustri, Mandolini, Babbini, Ballabio, Santinello O., Battistelli. All. Guidotti.

GENEA LANZARA: Milano A. 3, Lettera, Milano C. , Fragnito 1, Rella, Arena 8, Avallone, Schipani 7, Rossi 1, Mendo 1, Munda 3, Cappellari 1, Coviello. All. Maione.

Arbitri: Corioni e Zancanella.

CHIARAVALLE

Un sabato amaro per Chiaravalle che cede sul proprio campo ai campani del Genea Lanzara. Poche le emozioni nella frazione iniziale chiusa con il vantaggio del Lanzara per 8-12, un primo tempo caratterizzato da una lunga fase di studio. Nella ripresa Chiaravalle sembra trovare il ritmo giusto. Brutti cerca di trascinare alla rimonta la squadra di casa che però non viene completata. Giornata no per i chiaravallesi che pagano soprattutto la brutta partenza fermandosi nuovamente dopo due vittorie di fila.