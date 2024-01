Camerano, la società di pallamano trova il supporto di Estra come sponsor

È una storia lunga 44 anni quella della Pallamano Camerano, eccellenza marchigiana nata nel 1979 e oggi in Serie A Silver con la sua prima squadra maschile e in A2 con quella femminile. Una storia di sport, che conta oggi circa 250 tesserati, che ha portato Camerano ai massimi livelli nazionali. Oggi il sogno della società continua al fianco di Estra, operatore leader nelle regioni del Centro Italia per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica, che ne diventa sponsor ufficiale. "Ringraziamo il Gruppo Estra per il supporto anche per il 2024 - afferma il presidente gialloblu Massimo Albamonte - un sostegno a cui teniamo molto per la crescita della nostra attività giovanile. Il vivaio è il nostro futuro e come società abbiamo sempre puntato su questo aspetto". Oggi gli atleti più giovani, che hanno sette anni, si allenano al palasport "Principi" sognando di raggiungere la prima squadra della società di cui è sponsor Estra, da sempre al fianco delle realtà sportive dei territori in cui opera. "Le Marche sono una delle regioni in cui la nostra presenza è più forte - dice il presidente di Estra Francesco Macrì – grazie agli oltre venti sportelli sul territorio. Qui ci siamo affermati in maniera estremamente positiva e proficua anche nel sociale".