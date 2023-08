Camerano legge con Violini C’è "Il piccolo principe"

E’ uno dei libri più famosi e amati al mondo, nonché uno dei più venduti di sempre. Stiamo parlando del ‘Piccolo Principe’ di Antoine de Saint-Exupéry, che questa sera (ore 21.30, ingresso gratuito) in piazza Roma a Camerano rivivrà grazie allo spettacolo di RadioTeatro che vedrà come protagonista il noto attore e doppiatore Luca Violini. La rappresentazione, di cui Violini è anche regista, è liberamente tratta dal racconto dello scrittore francese. ‘Il Piccolo Principe’ è un’opera che l’artista ha sempre amato, in quanto affronta tematiche legate all’amore, all’amicizia, al senso della vita, attraverso l’utilizzo di allegorie che arrivano dritte all’anima. Luca Violini propone questo racconto mettendo in evidenza gli insegnamenti che lo hanno più colpito, cioè che dobbiamo riscoprire la creatività e l’immaginazione che caratterizza i bambini, apprezzare i piccoli piaceri della vita, appropriarci del nostro tempo per vivere in serenità, avere la curiosità di scoprire cose nuove, e seguire più spesso il nostro cuore a guidare le nostre scelte. ‘Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi’. Sono frasi che Violini ha fatto sue proprio nel RadioTeatro, espressione artistica che ha tanto ricercato e che lo caratterizza. La consulenza letteraria è di Alessandro Logli, la voce fuoricampo di Jessica Tonelli, il disegno del suono e delle luci di Riccardo Vitali, l’organizzazione generale di Federica Maurizi.

L’incipit del racconto è noto: un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, incontra inaspettatamente un bambino che gli chiede: ‘Mi disegni una pecora?’. Stupito e dopo vari tentativi non riusciti, il pilota disegna una scatola, dicendo che la pecora desiderata è all’interno. Il bambino spiega di vivere su di un lontano asteroide, sul quale abitano solo lui, tre vulcanie una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura.

Raimondo Montesi