Camerano, Ordinanza Comunale per la Riapertura della Gelateria Martini

Dall’incidente di giovedì scorso in piazza Roma a Camerano, dove alcune travi in legno si sono sganciate dalla gru e hanno sfondato il tetto di palazzo Mancinforte in cui erano in corso i lavori e parti del cornicione sono caduti proprio in piazza, la gelateria sottostante non ha potuto ancora aperto i battenti.

Il Comune ha appena emesso un’ordinanza: "Il Comune ordina all’amministratore di condominio del palazzo storico di realizzare gli apprestamenti di cantiere necessari per garantire la piena fruibilità al pubblico della gelateria Martini. È fatto obbligo a tutti i soggetti interessati di smaltire, secondo le vigenti disposizioni di legge, i detriti derivanti dalle eventuali rimozioni e demolizioni di calcinacci".

Il municipio chiede che prima dell’inizio di futuri lavori di messa in ripristino delle strutture venga inviata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici delle Marche ed all’ufficio tecnico comunale: "Ad ultimazione dei lavori i proprietari dovranno fare pervenire una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato alla professione dalla quale si evinca la natura degli interventi effettuati e l’eliminazione di tutti i pregiudizi per la pubblica e privata incolumità".