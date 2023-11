Camerano, presentato il cartellone per le festività. Attesa per la Natività all’interno della Grotta Ricotti. Tanti i mercatini e i concerti in programma

La città di Camerano ha presentato ieri il calendario degli eventi del Natale 2023 mettendo al centro la Natività, che potrà essere vissuta in maniera unica, rappresentata all’interno della Grotta Ricotti appartenente al più importante complesso ipogeo antropico delle Marche. "Il presepe che tutti conosciamo nelle nostre case fa rivivere la nascita di Gesù Bambino. A Camerano abbiamo la possibilità di rappresentarlo in maniera vivente in uno scenario unico – ha detto il sindaco Oriano Mercante -. Sarà un’esperienza straordinaria per tutti coloro che parteciperanno e che sicuramente trasmetterà agli spettatori un’emozione forte che lega da sempre la nostra vita di cristiani a questo particolare periodo dell’anno". "E’ un calendario molto ricco di eventi – ha rimarcato Barbara Mori, assessore alla Cultura –. Spicca sabato 9 lo spettacolo teatrale "Il Cancello", performance sonora estremamente innovativa e immersiva, con tecnologie capaci di spazializzare i suoni". Cinque i concerti, poi i mercati, le mostre d’arte presepiale con artisti che hanno esposto opere anche in Vaticano, i percorsi marattiani e le feste per i più piccoli, senza dimenticare la solidarietà come l’iniziativa "Scatole di Natale sospese".